Brakel feiert 50. Hallenbad-Geburtstag

Nicht nur der Schwimmmeister im Brakeler Bad, Bernd Willeke, freut sich auf die anstehende Geburtstagsfeier, auch Bürgermeister Hermann Temme ist freudig gestimmt ob des Jubiläums der beliebten Einrichtung: „Unser Hallenbad hat für Groß und Klein etwas zu bieten, wie Sport, Spaß und Erholung. Das Bad ist aber zudem auch ein wichtiger Treffpunkt unserer Stadt.“

Spiel, Spaß und Entspannung stehen am Freitag, 24. Februar, auf dem Programm: In der Zeit von 14 bis 15 Uhr sind die kleinsten Gäste beim Eltern mit Kind Schwimmen willkommen. Unter fachlicher Anleitung bietet das Familien- und Frauenzentrum Brakel einen Wassergewöhnungskurs an, den sich Interessierte gerne vor Ort anschauen und mitmachen können. Dieses Angebot richtet sich an Kinder im Alter von vier bis 14 Monaten, aber auch Kinder bis sechs Jahre sind mit ihren Eltern gern gesehene Gäste. Diese Stunde ist auch in den regulären Öffnungszeiten zu finden.

DLRG zeigt Schwimmstile

Von 15 bis 17 Uhr können sich Kinder und Jugendliche in der Spiel- und Spaßzeit richtig austoben. Hier werden große und kleine Spielgeräte, wie Schwimmflöße, Riesenreifen und vieles mehr, in das Becken gelassen. Auch ein „Laufweg“ wird eingebaut, um mit Geschick und Schnelligkeit über das Wasser laufen zu können. „Selbstverständlich können auch Luftmatratzen, Flossen und andere Spielutensilien mitgebracht werden“, sagt Bernd Willeke.

Auch die Kleinsten kommen auf ihre Kosten beim Jubiläumsfest. Foto: privat

In der Zeit von 17 bis 18 Uhr stehen großen und kleinen Schwimmern ausgebildete und praxiserfahrene Kursleiter, Technik- und Wasserrettungsprofis, zur Verfügung. In dieser Schnupperstunde können Interessierte erfahren, was Aquajogging, Aquafitness oder Wassergymnastik bedeutet. „Hier darf man nach Herzenslust ausprobieren und sich über die verschiedenen Kurse informieren“, lädt Kursleiterin Friederike Starke zum Mitmachen ein. Schwimmerinnen und Schwimmer, die sich von den Profis der DLRG Brakel noch einige Tipps zu ihrem Schwimmstil holen, oder sich eine andere Stilart aneignen möchten, haben hier die beste Gelegenheit. Die DLRG zeigt verschiedene Schwimmstile und auch Rettungstechniken mit den entsprechenden Geräten. Es wird vermittelt, wie man sich selber technisch optimieren und am besten trainieren kann.

Chillout bei Kerzenlicht

Auch, wer einfach Bahnen ziehen möchte, kommt nicht zu kurz: In der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr kann ohne Einschränkungen in gewohnter Weise geschwommen und die Einrichtungen genutzt werden.

„Chill-out“ ist das richtige Wort für die Zeit von 19.30 bis 22 Uhr: Bei Kerzenlicht und dezent farbiger Beleuchtung kann man die Seele baumeln lassen. Die verlängerte Öffnungszeit gibt genug Raum, einen entspannten Wellnessabend in gemütlicher Atmosphäre zu verbringen. Bei leichter Musik im Hintergrund können zwischen dem Baden im großen Becken und dem Whirlpool gewechselt werden, das Dampfbad und einige Liegen runden das Angebot ab.

Das Familien- und Frauenzentrum Brakel bietet einen Wassergewöhnungskurs an. Foto: privat

Den ganzen Tag über können sich die Gäste von den kulinarischen Köstlichkeiten der Gastronomie „Heimathafen“ verwöhnen lassen. Alle Kuchen und Gerichte, die angeboten werden, sind frisch und in eigenen Variationen zubereitet. „Probieren Sie es aus und lassen sich überraschen“, empfiehlt Simone Ellebrecht, Betreiberin des Heimathafens.

Der in Teilen sanierte Saunabereich wird an diesem Tag wiedereröffnet. Von 14 Uhr an steht dem beliebten Saunabaden nichts mehr im Wege. Durch unsere Saunameisterin Bianca Münnemann werden verschieden Aufguss- und Duftkompositionen regelmäßig angewendet. Dazu passend werden kleine Leckereien aus der Küche gereicht. Ab 20 Uhr kommen dann im Saunabereich Klangschalen zum Einsatz – ein Erlebnis der besonderen Art, welches zu tiefster Entspannung führen soll.

„Bei freiem Eintritt freut sich das Bäder- und Gastronomieteam auf Ihren Besuch und heißt Sie herzlich willkommen zum fünfzigsten Geburtstag“, so die Betreiber.

Informationen rund um das Brakeler Hallenbad finden sich unter www.brakel.de/hallenbad.