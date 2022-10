Brakel feiert Michaelismarkt

Foto:

Samstag, 9. Oktober:

9 Uhr: Beginn des Kinderflohmarktes im oberen Hanekamp.

11 Uhr: Eröffnung auf dem Marktplatz, anschließend Präsentation der rollenden Waldschule, des Landesjagdverbandes und des Hegerings Brakel auf dem Markt. Die Brakeler Autohäuser stellen in der Rosenstraße aus. Die Unternehmen Wulf und Micus präsentieren einen Holzspaltautomat und auf dem Kirchplatz. Christin Müller und ihrer Tochter Leonie bieten Ponyreiten an.

13.30 bis 16.30 Uhr: Musik mit Peter Markus auf dem Marktplatz.

19.30 bis 22.30 Uhr: Feuershow mit „Feuerflut“ und Live-Musik auf dem Marktplatz.



Sonntag, 10. Oktober:

13 bis 18 Uhr: Die Geschäfte des Werberings haben verkaufsoffen.

13 bis 18 Uhr: Show und Mitmach-Aktionen mit „Feuerflut“ auf dem Marktplatz. Präsentation der rollenden Waldschule, des Landesjagdverbandes und des Hegerings Brakel auf dem Markt. Die Brakeler Autohäuser stellen in der Rosenstraße aus. Die Unternehmen Wulf und Micus präsentieren einen Holzspaltautomat und auf dem Kirchplatz. Christin Müller und ihrer Tochter Leonie bieten Ponyreiten an.

20 Uhr: Feuerwerk in den Bredenwiesen.