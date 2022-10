„Brakel ist für den Notfall gerüstet“

Brakel

Sollte in Brakel das Gas knapp werden, wäre die Stadt in der Lage, die Infrastruktur aufrecht zu erhalten und Menschen einen warmen Schlafplatz anzubieten. Schwierig werde das, wenn ein Stromausfall hinzukomme. Das hat Fachbereichsleiter Norbert Loermann in der jüngsten Ratssitzung auf eine entsprechende Anfrage der Liste Zukunft geantwortet.

Von Frank Spiegel