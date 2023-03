Kreuztracht in Gehrden hat Tradition

In der Fastenzeit versammeln sich bei Wind und Wetter Gläubige in der Gehrdener Kirche am Kreuz und gehen von dort aus betend den Kreuzweg zum Katharinenberg hinauf.

In Gehrden findet Karfreitag die Kreuztracht statt.

Gott und das Leid in der Welt. Dieses Thema beschäftigt die Menschen aller Generationen und zu allen Zeiten. Der Blick auf das Leiden Jesu Christi soll bei der Beantwortung dieser Frage helfen.

Gehrden hat eine Tradition, die anregt, darüber nachzudenken und versucht, Antworten zu geben.

Seit Jahrhunderten findet jedes Jahr die Gehrdener Kreuztracht statt, in diesem Jahr am Karfreitag, 7. April. Zwei Personen, verkleidet als Jesus und Simon, tragen nach der Karfreitagsliturgie in der Pfarrkirche das schwere Kreuz den Katharinenberg hinauf.

Personen, die die Rolle des Jesus oder des Simon übernehmen wollen, melden sich bei Pastor Detlef Stock in Gehrden. Die Namen sind nur dem Gehrdener Pastor bekannt. In diesem Jahr fehlt noch ein Simon.

In der Fastenzeit liegt das große Karfreitags-Kreuz im linken Seitenschiff der Kirche. Es ist guter Brauch geworden auf das Kreuz seine Anliegen und Bitten zu legen. Viele Besucher der Kirche und Gehrdener machen davon Gebrauch. Unter der Mail Adresse [email protected] können aber auch Fürbitten schriftlich an den Wallfahrtsleiter Pastor Detlef Stock gesendet werden.

Vorbereitung auf die Kreuztracht

An den Freitagen, 3. März, 10. März, 17. März, 24. März und 31. März, treffen sich Gläubige aus Gehrden und der Umgebung zur Vorbereitung der Kreuztracht.

Sie versammeln sich um 18 Uhr in der Gehrdener Kirche am Kreuz und gehen von dort aus betend den Kreuzweg zum Katharinenberg hinauf.

Oben wird gegen 19 Uhr in der Katharinenkapelle bei Kerzenschein die heilige Messe gefeiert. Dort werden die Fürbitten vor der Kreuzreliquie verlesen. Die Gemeinde betet besonders für alle, die durch Leid niedergedrückt werden, aber auch für die beiden Kreuzträger. Sie nehmen die Anliegen der Gemeinden unseres Pastoralen Raumes Brakeler Land ins Gebet.

Bei der Kreuztracht in Gehrden. Foto: Frank Spiegel

Der Schlusssegen wird mit der Kreuzreliquie erteilt. Die Teilnehmer werden gebeten, sich warm anzuziehen und eine Taschenlampe mitzunehmen. Die Katharinenkapelle hat keine Heizung und keinen Strom.

Vereine und Gruppen können auch mit Pastor Stock andere Zeiten vereinbaren, um gemeinsam den Kreuzweg zu gehen. Nach Möglichkeit wird er die Gruppen begleiten. Ein Rahmenprogramm wie etwa Kirchenführung, Kaffee und Kuchen oder ein Film von der Kreuztracht lässt sich organisieren.

Weitere Bitten, Anfragen, Fürbitten können Interessierte telefonisch an Pastor Stock (05648/380) richten oder per Mail senden an [email protected]. Nur der Wallfahrtsleiter hat Zugang zu diesem Mail-Konto und werde Zusendungen vertraulich behandeln.