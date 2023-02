Brakel: Neue Konzertreihe startet mit Orgel

Auftakt zum Veranstaltungsquartett Sonntag in St. Michael

Brakel

„Großer Gott, wir loben Dich“, „Fest soll mein Taufbund immer stehen“, „Heilig“ – Kirchenliedklassiker wie diese werden erst durch Orgelbegleitung richtig schön. Doch zumeist bleiben Instrument und Organist dabei weit unter ihren Möglichkeiten. Der Auftakt zu einer neuen Konzertreihe in Brakel will hier in neue Dimensionen entführen.