„Brakel Radau“ hat eine neue Karnevalsprinzessin

Der Karnevalsverein Brakel Radau hat am Samstagabend seine neue Prinzession Eva I. „die kreativ Heimatliebende“präsentiert, die an der Seite ihres Vaters, Prinz Hermann I. der „rührend Organisierende“, die Narren in der Nethestadt regieren wird. Gefeiert wurde die Proklamation in der Bürgerhalle in Instrup.

Foto: Iris Spieker-Siebrecht