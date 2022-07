Brakel radelt auf den dritten Platz

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde für den Zaitraum von drei Wochen zum Stadtradel-Wettbewerb aufgerufen, an dem sich der Kreis Höxter und alle zehn Kommunen beteiligten.

Mit 29 Teams und 267 aktiven Radfahrern gingen die Brakeler an den Start und legten so insgesamt stolze 70.300 Kilometer zurück. „Das sehr gute Ergebnis aus dem letzten Jahr konnte somit nochmal um rund 1300 Kilometer übertroffen werden“, freute sich Hermann Temme.

„Es ist schön zu sehen, dass die Aktion auch in diesem Jahr wieder einen so guten Anklang bei unseren Bürgerinnen und Bürgern gefunden hat, was sich ebenfalls in dem tollen Ergebnis zeigt", so der Dank des Bürgermeisters an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

„Brakel belegt im Gesamtranking der zehn Kommunen im Kreis Höxter den dritten Platz“, berichtete die Klimaschutzmanagerin Katharina Koßmann. Dieses tolle Ergebnis zeige, wie der Wettbewerb jeden Einzelnen zu Höchstformen ansporne und, dass alle Teilnehmenden ein gemeinsames Ziel vor Augen hatten: „Radeln für den Klimaschutz“. Insgesamt konnten durch die zurückgelegten Kilometer in Brakel elf Tonnen CO2 eingespart werden.

Berthold Mikus aus Gehrden belegte mit insgesamt 3200 gefahrenen Kilometern den ersten Platz beim Brakeler Stadtradeln und behauptete sich in der kreisweiten Wertung als Zweitplatzierter.

„Ich habe in den 21 Tagen rund 150 Stunden auf meinem Fahrrad verbracht“, berichtet der 78-Jährige. Durchschnittlich sieben Stunden sei er täglich gefahren und habe dabei die Schönheit und Ruhe der Natur genossen.

Bürgermeister Temme gratulierte dem Rentner für diese hervorragende Leistung und übergab ihm eine Urkunde und als Anerkennungspreis einen Werbering-Gutschein in Höhe von 50 Euro.

Als erfolgreichstes Team aus Brakel konnte sich Non-Stop-Ultra durchsetzen, die 28 Teammitglieder legten eine Strecke von insgesamt 11.975 Kilometer zurück und belegten in der kreisweiten Wertung den dritten Platz. Team-Mitglied Adalbert Grüner nahm die Glückwünsche stellvertretend für sein Team entgegen. Der Bürgermeister überreichte ihm eine Urkunde und einen Werbering-Gutschein in Höhe von 100 Euro.

Neben dem Schutz der Umwelt tue jeder Teilnehmer auch etwas Gutes für die eigene Gesundheit, erklärt Adalbert Grüner und bedankte sich im Namen des gesamten Teams für die Glückwünsche.

„Ich möchte mich abschließend bei unserer Klimaschutzmanagerin und allen Beteiligten ganz herzlich bedanken“, betonte Bürgermeister Hermann Temme. Durch Aktionen wie das Stadtradeln könne man das Klimaschutzkonzept der Kommune mit Leben füllen und die Bevölkerung aktiv am Klimaschutz beteiligen.