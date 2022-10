Brakeler Händler danken Bürgerbus

„Das ehrenamtliche Engagement des Bürgerbusses schafft für die Menschen vor Ort ein Angebot, um mobil zu bleiben und in der Innenstadt einkaufen zu können. Dafür sind wir Händler in Brakel äußerst dankbar“, bilanzierte Markus Härmens, Vorsitzender des Werberings Brakel, die ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgerbus-Vereins.

„Mobilität ist insbesondere im ländlichen Raum ein wichtiges Thema – dies gilt für junge und ältere Menschen gleichermaßen. Der Bürgerbus leistet aus Sicht der Stadt Brakel an der Stelle eine wichtige Arbeit, um soziale Kontakte zu pflegen oder den Einkauf in der Stadt zu erledigen zu können. Zugleich gilt der Dank auch den Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern in der Innenstadt, die ihre Waren und Dienstleistungen vor Ort anbieten“, so Peter Frischemeier, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in Brakel.

„Wir haben den Bürgerbus vor über zehn Jahren ins Leben gerufen. Uns ist es wichtig, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, die Innenstadt zu besuchen. So können auch ältere Bürgerinnen und Bürgern weiterhin aktiv am Leben teilnehmen“, sagte Wolfgang Deppe, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Bürgerbus Brakel, und ergänzte: „Deshalb übernehmen wir gern diese Aufgabe. Für uns ist es aber auch von Bedeutung, dass das Leben in der Stadt aufrechterhalten bleibt. Ohne das städtische Leben würde ein Stück Lebensqualität fehlen“. Der Handel übernehme gerade im ländlichen Raum eine wichtige Versorgungsfunktion.

„Von großer Bedeutung ist dabei, dass alle Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Einkauf den lokalen Handel unterstützen“, betonte Jürgen Behlke, Leiter der IHK-Zweigstelle Paderborn und Höxter. Es sei leicht, online auf einen Knopf zu drücken und eine Ware zu bestellen. Die Konsequenz sei jedoch, dass es dann langfristig zu immer weniger Einkaufsmöglichkeiten vor Ort kommen werde.

„Denken Sie bitte beim nächsten Einkauf daran und lassen Sie Ihr Geld lieber im Handel der Brakeler Innenstadt“, appellierte IHK-Geschäftsführer Behlke an die Brakeler Bevölkerung.