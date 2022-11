Mann aus Brakel soll in Münster eine Frau vergewaltigt haben

Weil er in Münster eine Frau vergewaltigt und verletzt sowie ein Tablet, eine Handtasche und ein Handy gestohlen haben soll, muss sich ein 19-Jähriger aus Brakel am Mittwoch, 2. November, vor der fünften großen Strafkammer des Landgerichtes Paderborn verantworten.

Landgericht Paderborn verhandelt am Mittwoch gegen 19-Jährigen

In der Nacht auf Mittwoch, 11. Mai 2022, soll der Angeklagte im Bereich des Bremer Platzes in Münster einer Frau „etwas zu rauchen“ angeboten haben. Diese folgte dem Brakeler. Der zog die Frau laut Staatsanwaltschaft jedoch in ein Gebüsch. Er soll ihr dabei mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und sie darüber hinaus gewürgt haben.