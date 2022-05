Brakeler Stadtfest überzeugt durch Vielfalt

Brakel

Zum Teil mit Regenschirmen „bewaffnet“ kamen sie in Scharen wieder aus den Häusern. Viele Besucher des Stadtfestes in Brakel ließen sich auch von den Wetterkapriolen am Samstag und Sonntag nicht abhalten. Nach den vielen Pandemie-Monaten lockte sie eine bunte Programmmischung aus Kirmes, Unterhaltung und ganz viel zukunftsweisender Information in die Innenstadt.

Von Ralf Brakemeier