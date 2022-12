Brauerei Rheder ehrt Jubilare

Den Rahmen bildete die Weihnachtsfeier der Gräflich von Mengersen’schen Dampfbrauerei Rheder. Hierzu hatten sich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch aus der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Veranstaltungsbereich zunächst im Barocksaal des Schlosses eingefunden.

Hausherr Ferdinand Freiherr von Spiegel und Gabriele Freifrau von Spiegel begrüßten alle Anwesenden und dankten für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Dabei wurden in diesem Jahr zwei besondere Jubiläen vorgenommen. Für 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Peter Homisse (Landwirtschaft) geehrt. Die Ehrung wurde von Stefan Berens, Leiter der Landwirtschaftskammer in Brakel, und Kreislandwirt Heinrich Gabriel aus Borgentreich vorgenommen. Beide überreichten Peter Homisse im Anschluss neben persönlichen Geschenken auch die Ehrenurkunde.

Elmar Steinmann seit der Ausbildung dabei

Ebenfalls für 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Elmar Steinmann (Brauer) geehrt. Er hatte unter dem damaligen Braumeister Klaus Brehm seine Lehre in Rheder zum Brauer und Mälzer absolviert und war im Anschluss direkt übernommen worden. Gesellschafter der Brauerei, Jens-Uwe Göke, und Familie von Spiegel sowie Geschäftsführer Günter Haas dankten Elmar Steinmann für die jahrelange Treue und gute Arbeit und überreichten ebenfalls eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld.

Neben der Ehrung langjähriger Mitarbeiter wurden Wolfgang Pott (Elektriker) und Hubert Bach (Brauer) in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Beide Mitarbeiter waren auch bereits viele Jahre in Rheder tätig gewesen, Wolfgang Pott sogar schon in der dritten Generation.

Verlorener Sohn kehrt zurück

Neu im Team begrüßt wurde Braumeister Michael Lange, der nach mehreren Jahren bei der Brauerei Strate in Detmold den Weg zurück nach Rheder gefunden hat. „Der verlorene Sohn kehrt zurück“ freute sich Gabriele Freifrau von Spiegel. Michael Lange hatte bereits seine Ausbildung in der Schlossbrauerei absolviert.

Im Anschluss waren alle Mitarbeiter noch zum feierlichen Teil in die Orangerie des Schlosses eingeladen.