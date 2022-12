Brede Brakel wird Bündelungsgymnasium

Dazu gibt es einen Nachmittag der offenen Tür für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 am Freitag, 9. Dezember, von 16 Uhr an. In diesem Jahr stehen die Informationen zu dem besonderen Angebot im Mittelpunkt.

„Aufgrund seiner zentralen Lage eignet sich der Standort Brakel hervorragend für dieses Angebot“, erklärt Schulleiter Dr. Matthias Koch. Die Verantwortlichen der Brede hätten sich auf diesen speziellen „Zwischenjahrgang“ sehr gut vorbereitet und möchten diesen allen Interessierten während des Nachmittags der offenen Tür ausführlich präsentieren.

Die stellvertretende Schulleiterin Bärbel Lüttig ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit erhalten haben, den Schülerinnen und Schülern unserer Realschule, aber natürlich auch allen anderen Abschlussschülerinnen und -schülern der Region, ein interessantes Oberstufenangebot machen zu können. In kleinen Gruppen und mit individueller Betreuung werden wir diesen besonderen Jahrgang zum Abitur begleiten.“ Dazu würden beispielsweise Lerngruppen im Klassenverband eingerichtet.

Absolventen der Realschulen, Sekundarschulen und Gesamtschulen können mit dem Q-Vermerk am Allgemeinbildenden Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife erwerben. Damit der Übergang problemlos gelingt, werden in den Hauptfächern Angleichungs- und Vertiefungskurse angeboten.

Hinzu kommt eine intensive und differenzierte Berufswahl- und Studienorientierung. Die Schulen der Brede sind außerdem unter anderem Europaschule, Mitglied im MINT-Exzellenz-Label und auch in vielfältiger Weise im sozialen und kulturellen Bereich engagiert.

Anmelde- und Beratungstermine sowie weitere Informationen entnehmen Interessierte der Homepage www.schulen-der-brede.de .