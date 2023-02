Chor & Friends Gehrden: Ehrungen und Verabschiedungen

Die 2. Vorsitzende Hannelore Jochheim begrüßte, in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden, den Chorleiter Elmar Hüpping, den Leiter der „Little Friends“ Andreas Lehnert, der das Projekt „Putzmunter“ dirigiert und gemeinsam mit Brigitte Backhaus und Anke Hupe-Keil begleitet, ebenso Bernd Gemke, der für den Projektchor „Just for fun“ und seiner Inklusionsband „All together“ die Leitung übernommen hat.

Im Rückblick auf das Jahr 2022 wurden die Aktivitäten des Chores aufgezählt. So begannen endlich wieder die Proben, nach der langen Coronaauszeit, im März.

In der Liturgiefeier im Rahmen der Gehrdener Kreuztracht traten die Sängerinnen und Sänger erstmalig wieder öffentlich auf und im Mai umrahmte der Chor die goldene Hochzeit der Mitglieder Veronika und Klaus-Peter Schirmer.

Am 11. Juni führten die „Little friends“ im Rahmen des Projekts Putzmunter in Frohnhausen ihr Sommerkonzert auf und am Volkstrauertag gestaltete der Verein die Feierlichkeiten mit.

Am 26. und 27. November gaben sich die Sängerinnen und Sänger von „Chor and Friends“ und „Just for fun“ mit dem Motto „Hey, das ist Musik für dich“ im Gehrdener Bürgerhaus ein Stelldichein. Begleitet wurden sie bei ihrem Programm von der Inklusionsband „All together“.

Mit zwei weihnachtlichen Auftritten der „Little friends“ in den Kirchen in Dringenberg und Gehrden am 16. und 18 Dezember endete das Chorjahr 2022.

Jubiläum feierten: Adolf Reineke Geschäftsführer, Hannelore Jochheim 2. Vorsitzende, Josef Weber, Brigitte Backhaus, Franz-Josef Backhaus, Marita Husemann (von links). Foto: Privat

Engagierte Sängerinnen und Sänger sind das Gerüst eines jeden Chores. Einige sind seit vielen Jahren manche sogar Jahrzehnte mit dabei. Für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft wurden einige der Sangesschwestern und Sangesbrüder geehrt.

Mit 30 Jahren begann Marita Husemann im Frohnhauser Chor ihre Sangeslaufbahn. 1972 trat sie auch in den Gehrdener Chor ein. Sehr froh sind die Mitglieder der Gemeinschaft über ihr Mitwirken und hoffen auf viele weitere gemeinsame Jahre.

Schon mit 16 Jahren trat Brigitte Backhaus in den Chor ein. Das war im Jahr 1972. Sie sang zuerst im Sopran und wechselte später in den Alt. Unter ihrer Leitung wurde der Kinderchor „Little Friends“ aufgebaut. Für 50 Jahre ist sie nun dabei und ist sich des Dankes der Chorgemeinschaft sicher.

Seit nunmehr 25 Jahren verstärkt Josef Weber die Sänger. Er trat 1997 ein und verstärkt seitdem den Bass.

Seit 1997 ist Franz Josef Backhaus dabei. Sein Slogan ist: „Den Chor in die Zukunft führen“. Mit dem Projektchor konnten neue Sängerinnen und Sänger gewonnen werden. Er kümmerte sich insbesondere auch um finanzielle Unterstützung für die Gemeinschaft. Er stellte Unterstützungsanträge, um die Zukunft nach der Coronazeit zu sichern.

Leider muss der Verein demnächst auf einige aktive Sängerinnen und Sänger verzichten, da die Gesundheit nicht so mitspielt. Ulla und Theo Weber, Anne und Heinz Schröder sowie Gisela und Hubert Buthe sind während der Coronazeit als Aktive ausgeschieden. Sie arbeiteten viel Jahre aktiv im Chor mit.