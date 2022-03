Vortrag in Bökendorf - „Der Selbstwert kann nicht zu hoch sein“

Brakel-Bökendorf

Mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit ins Leben zu bringen - das ist das Ziel von Sonja Reichstein aus Brakel. Sie nennt sich systemisch-integrativer Coach und will am Samstag, 2. April, in Bökendorf Lust auf mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit machen - mit einem interaktiven Vortrag zum Thema „Selbstwert“ .

Von Frank Spiegel