Drei Festredner beim Wirtschaftstag des Annentags in Brakel

Der Wirtschaftstag des Annentages wartet in diesem Jahr mit gleich drei Festrednern auf: Landwirt Fabian Karthaus (Büren-Steinhausen), Modehändler Oguzhan Ulucay (Büren) und Fleischermeisterin Katharina Koch (Calden). Alle drei gelten als Innovationstreiber in ihren Branchen.

Katharina Koch (36) ist Fleischermeisterin mit Abschluss in Politikwissenschaften. 2018 übernahm sie die Fleischerei ihrer Familie in Calden, die sie in fünfter Generation führt. Vor zwei Jahren gewann sie den Hessischen Gründerpreis in der Kategorie „zukunftsfähige Nachfolge“. Ihren Betrieb baut sie um zu einer Manufaktur mit Online-Verkauf, wie Koch kürzlich im Interview mit der Frankfurter Rundschau berichtete. Aber: „Die Herstellungsweise unserer Produkte bleibt bewusst sehr traditionell, mit Schweinen von kleinen Bauern aus der Umgebung, eigener handwerklicher Schlachtung und Verarbeitung sowie reiner Naturreife“, sagte Koch. Vor allem die Vertriebskanäle würden sich ändern.