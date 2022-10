Edelmetall für Friseur-Nachwuchs aus dem Kreis Höxter

Mit jeder Menge Edelmetall ist der Friseur-Nachwuchs aus dem Kreis Höxter von den Landesmeisterschaften um den Goldenen Kamm von NRW sowie „Jugend frisiert“ zurückgekehrt. So gingen der goldene und der silberne Kamm im Damenfach in den Kreis Höxter. Die Lehrlingsmannschaft erreicht Gold im Innungsvergleich

Einmal im Jahr wird die Stadthalle Gütersloh zum Mekka der heimischen Friseurbranche, denn hier finden dann der Lehrlingswettbewerb „Jugend frisiert“ und die bundesoffenen Landesmeisterschaften um den „Goldenen Kamm von Nordrhein-Westfalen“ statt. Jetzt erstmals auch die Modepräsentation Herbst/Winter.

Auch viele Mitgliedsbetriebe der Friseurinnung Höxter-Warburg waren dabei. So wird die Lehrlingsmannschaft bereits in den Wochen vor der Veranstaltung von einem erfahrenen Trainer-Team der Friseurinnung intensiv auf die Wettbewerbe vorbereitet. „Das erste Lehrjahr erstellt Fingerföhnfrisuren am Postiche-Kopf, das zweite Lehrjahr erstellt aufwändigere Föhnfrisuren am Modell und das dritte Lehrjahr misst sich in Schnitt und Frisur am Modell. Dazu kommen in jedem Lehrjahr kreative Kosmetik-Wettbewerbe“, weiß Fachbeiratsleiter Uwe Beine, der für das Training der Azubis verantwortlich zeichnet.

Das erfolgreiche zweite Lehrjahr mit Modellen (von links): Karim Fenek 1. Platz Damenfach; Ferris Dörner, 3. Platz Damenfach; Lisa-Marie Kewitz, 1. Platz Herrenfach Foto: Friseur-Innung Höxter-Warburg

Mit großem Erfolg: Bei den Landesmeisterschaften messen sich Meister, Gesellen und Azubis im Damenfach, Herrenfach und in der Kosmetik. Hier müssen zwei Durchgänge gestaltet werden wobei der zweite ein kreatives Umstyling der ersten Frisur, des ersten Make-ups ist. „Dabei zählt nicht nur Schnitt und Frisur, sondern auch, wie jeweils das Gesamtbild mit Outfit und Make-up in Einklang gebracht wird“, so Obermeister Carsten Lödige. Im Damenfach kamen die beiden besten Teilnehmerinnen aus dem Kreis Höxter. Den goldenen Kamm gewann July Ludwig, Dalhausen (Haarbude), mit einer perfekt abgestimmten, sehr farbenfrohen Gestaltung. Mit ihrer rockigen Variante gewann Yvonne Müller aus Steinheim den silbernen Kamm. Gloria Fee Lang aus Willebadessen belegte sogar noch den sehr achtbaren, aber genauso undankbaren vierten Platz.

Alle Ergebnisse Foto: Landesmeisterschaften

Damenfach

Landesmeisterin: July Ludwig, goldener Kamm von NRW

2. Platz: Yvonne Müller, silberner Kamm von NRW

4. Platz: Gloria Fee Lang



Jugend frisiert

1. Lehrjahr

Herrenfach: Maisah Awsman bei Alper Bayraktar, Warburg, Lea Lavarino bei Haarbude , Beverungen-Dalhausen und Ezeddin Farho bei Martina Cooper, Brakel; Bronze

Damenfach: Maisah Awsman, Lea Lavarino, Bronze



2. Lehrjahr

Herrenfach: Lisa-Marie Kewitz bei Achim Surmann, Bad Driburg, Gold; Brakel, Gold; Ferris Dörner bei Gerd Leifels & Claudia Tralls, Bronze

Damenfach: Karim Fenek bei Alper Bayraktar, Warburg, Gold; Ferris Dörner, Bronze 3. Platz; Lisa-Marie Kewitz, Bronze



3. Lehrjahr

Herrenfach: Jacqueline Altenberg bei Achim Surmann, Bad Driburg, Bronze

Damenfach: Jacqueline Altenberg, Bronze

Kosmetik: Jacqueline Altenberg, Bronze



Mannschaftssieg: Höxter-Warburg

2. Platz: Minden-Lübbecke

3. Platz: Gütersloh



Trainerteam: Uwe Beine, Margreth Söthe, Nadine Richter, Nadine Buhler ...

Die Freude kannte dann kein Halten mehr, als die heimischen Auszubildenden den Mannschaftspokal der fünf ausrichtenden Innungen in den Kreis Höxter holen konnten.

Zweimal Bronze im Damenfach erstes Lehrjahr (von links): Lea Lavarino und Maisah Awsman Foto: Friseur-Innung Höxter-Warburg

„Es gibt sie noch, die jungen engagierten Menschen, die auch in ihrer Freizeit den Hintern hochbekommen und sich in ihrem Wunschberuf weiterentwickeln; dies ist ihre Bühne.“ , freut sich Obermeister Carsten Lödige, der mit seinem Vorstand in diesem Jahr federführend für die Durchführung der Veranstaltung verantwortlich war. Er ist sich sicher, dass die Wettbewerbserfahrung für die jungen Menschen nur von Vorteil sein kann: „Wer einmal auf dem Steg vor hunderten Zuschauern frisiert hat, der hat auch keine Angst mehr vor der Prüfung und geht auch ganz anders mit schwierigen Situationen im Salon um.“