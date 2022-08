Ein Mathe-Professor ist König in Hembsen

Daniel Frischemeier (37) ist neuer Schützenkönig in Hembsen. Der Mathematik-Professor setzte sich mit 32 Ringen beim Königsschießen durch. Als Königin an seiner Seite: Seine Freundin Carolin Pöppe.

„Beide werden mit einem stattlichen Hofstaat beim Schützenfest 2023 regieren“, teilt die Schützengesellschaft Hembsen in einer Presseaussendung mit. Die ersten Gratulanten waren der amtierende König Andreas Scherf und seine Königin Pia Jacobi.

Daniel Frischemeier ist bereits seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied in der St.-Johannes-Schützengesellschaft. Beruflich ist er als Professor für Mathematikdidaktik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster tätig. Seine Freundin Carolin Pöppe (34) ist Inhaberin der Logopädiepraxis „mundwerk“ in Erkeln.

„Beide freuen sich bereits jetzt riesig auf das Schützenfest 2023 und beweisen gelebten Schützengeist, indem sie die Tradition der Königswürde für beide Familien eine Generation fortbestehen lassen“, schreibt die Schützengesellschaft weiter.