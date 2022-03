Ein Nachmittag für den Frieden in Brakel

Etwa 100 Kinder Jugendliche haben am Mittwoch mit verschiedenen Aktionen auf dem Brakeler Marktplatz für den Frieden und Gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert.

Jenna (6, links) aus Brakel und ihre Freundin Joana (7) aus Sommersell haben an dem großen Peace-Zeichen mitgemalt.

Organisiert worden war die Veranstaltung von der offenen Jugendfreizeitstätte in Brakel und der Fachschule für angehende Erzieher am Berufskolleg in Brakel. Der Aktionsnachmittag stand unter dem Motto „Dem Frieden eine Chance geben“. Landrat Michael Stickeln war Schirmherr der Veranstaltung.