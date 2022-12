Ein Stern weist in Hembsen den Weg

Weihnachtsmarkt am 3. Advent, Eisstockschießen am Vorabend

Brakel-Hembsen

Nach zweijähriger Pause lädt der Handwerker- und Bürgerverein Hembsen wieder zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, bieten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aussteller von 13 Uhr an ihre Produkte in den adventlich geschmückten Weihnachtshäuschen und Ständen am und im Dorfgemeinschaftshaus Hembsen an.