Fachin und Friedrich schließt Ladenlokal in Brakel

Brakel

Der IT-Dienstleister Fachin und Friedrich aus Brakel ist überregional als Experte für IT-Sicherheit und Managed Services bekannt. Mittlerweile werden Firmen aus Industrie und Gesundheitswesen sowie Energieversorger und Autozulieferer in ganz Deutschland rund um die IT betreut. Um sich auf diesen Bereich konzentrieren zu können, schließt das Unternehmen Ende August den Service-Shop am Sudheimer Weg.