Feierabendmarkt am Strand in Brakel

Der nächste Feierabendmarkt in Brakel findet am Freitag, 16. September von 16 bis 20 Uhr statt.

Freuen sich auf den Feierabendmarkt am Stadtstrand in Brakel: (von links) Rainer Schäfers und Markus Härmens vom Werbering, Christoph Elbracht-Hülseweh als „DJ Christoph“, Lena Göke von Hof Göke, Michael Bunne (Werbering Brakel), Simone Ellebrecht von „feinessoesschen“ und Peter Frischemeier (Werbering Brakel)

„Diesmal kann man in besonderer Atmosphäre am Stadtstrand gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden einen geselligen Nachmittag in Brakels 'guter Stube' verbringen“, sagt Peter Frischemeier, Geschäftsführer des Werbering Brakel.

Die Besucherinnen und Besucher des Feierabendmarktes dürfen sich auf Produkte der Direktvermarkter „Hofgemacht“ und Hof Göke (im Angebot: Honig, Eier, Nudeln, Eierlikör, Wurst aus Geflügelfleisch, Nudeln aus Hartweizengrieß und Dinkelmehl sowie leckere Suppen und Soßen aus Geflügelfleisch) sowie Fisch Sauter freuen. Die Landfrauen bieten wieder Reibeplätzchen mit Apfelmus sowie selbstgemachte Liköre an. Als weitere kulinarische Köstlichkeiten gibt es Flammlachs, frische Nudeln von „feinessoesschen“ mit verschiedenen Soßen und dänisches Softeis sowie die Angebote der anliegenden Gastronomien. Auch ein klassischer Imbiss mit Bratwurst und Pommes steht zur Verfügung. Getränke sind sowohl in den Gastronomie-Betrieben als auch am Getränkestand von Ferdi Rehrmann erhältlich. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ Christoph.

„Unsere kleinen Gäste können im Sand buddeln oder sich mit den Fahrzeugen des AWO-Spielmobils austoben“, erklärt Peter Frischemeier weiter. Die Einzelhändler bieten ihre individuelle fachliche Beratung und ihren Service sowie besondere Angebote während der verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr an.

„Auch die dritte Auflage des Brakeler Feierabendmarktes in diesem Jahr steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und der Regionalität, deshalb versuchen wir auch hier wieder Müll zu vermeiden und bieten allen Marktbeschickern Mehrweggeschirr und –besteck, welches vor Ort gespült wird, an“, ergänzt Markus Härmens, Vorsitzender des Werberings Brakel. Die Werbegemeinschaft freut sich, dass sich das Format des Feierabendmarktes in der Nethestadt zu einer beliebten Veranstaltung etabliert hat. Das Event am Freitag ist der Auftakt zu der Aktion „Brakel im Herbst“, die unter anderem sowohl spezielle Aktionen des Einzelhandels als auch den Michaelismarkt am 8. und 9. Oktober umfasst. „Weitere Informationen dazu folgen“, versprechen die Verantwortlichen.