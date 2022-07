Freilichtbühne Bökendorf geht in die Sommerpause

Freitag um 20 Uhr und Samstag um 16 Uhr wird der Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ in einer modernen, sehenswerten Inszenierung aufgeführt und am Sonntag um 16 Uhr fliegt noch einmal das Familienmusical „Peter Pan – Fliege deinen Traum“ über die Bühne.

Nach der Sommerpause geht es am 12. August mit dem Theatersommer 2022 weiter. Karten für alle Termine an diesem Wochenende gibt es noch online oder an der Tages-/Abendkasse. 13 Vorstellungen sind dann insgesamt noch in Bökendorf zu sehen.

Infos und Karten für alle Termine gibt es auf der Homepage: www.freilichtbuehne-boekendorf.de oder telefonisch unter 05276/8043.