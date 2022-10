Gänsehautmomente beim Erkelner Musiksommer

Bereits seit mehreren Jahren wurde in Erkeln im Sommer musikalische Abende ganz unterschiedlicher Genres veranstaltet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde allerdings zwei Jahre pausiert. Jetzt gab es in der St. Petri in Ketten Kirche in Erkeln wieder ein Abschlusskonzert des Musikalischen Sommers.

Auf vielfachen Wunsch hat sich der Projektchor wieder zusammengefunden und unter der Leitung von Christoph Johlen im Laufe des Sommers einige Musikstücke geprobt. Diese Musikstücke wurden während eines Kirchenkonzerts vorgetragen.

Das Repertoire umfasste sowohl geistliches als auch weltliches Liedgut. Neben dem Projektchor beteiligten sich auch weitere Gesangs- und Instrumentalsolisten am Konzert.

Es wurden Stücke auf der Orgel (Wilhelm Hecker), dem Kontrabass (Holger Fischer), der Querflöte (Gina Siebrecht, Sigrid Rehrmann und Josefine Behler), dem Klavier (Christoph Johlen) und der Blockflöte vorgetragen.

Zusätzlich wurde das Konzert von einem kleineren Chor, bestehend aus sechs Erkelner, ergänzt.

Die jüngsten Solisten waren Josefine Johlen (8) und Philipp Wulf (11) am Klavier und Konrad Johlen (10) an der Blockflöte. Eine Leistung, die das Publikum mit einem ausgiebigen Applaus wertschätzte.

Einer von vielen Höhepunkten war das Gesangsduett mit Felix und Caterina Schrickt. Das Mutter-Sohn-Gespann sorgt mit dem Song „Wozu sind Kriege da“ von Udo Lindenberg für viele Emotionen bei den Besuchern.

Die Gruppe Saitenspiel rundete den Ablauf mit ihren Saiteninstrumenten ab.

Nach dem Konzert waren alle Gäste zu einem gemütlichen Beisammensein auf dem Kirchplatz eingeladen.

Eine Woche später wurde das Programm in der Kapuzinerkirche in Brakel bei einem Benefizkonzert mit dem Titel „Die Nacht der Chöre“ als Zeichen für Gerechtigkeit wiederholt. Insgesamt kamen Spenden in Höhe von rund 1000 Euro zusammen. Diese gehen zu 100 Prozent an Brot für die Welt und werden für den Bau von Trinkwasserspeichern in Kenia eingesetzt.

Ein großes Dankeschön aller Beteiligten galt dem Projektleiter, Christoph Johlen, der dieses Vorhaben mit seinen Talenten singen, Klavier spielen und dirigieren erst möglich gemacht hat.