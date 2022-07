Gehrden feiert Schützenfest

Das Königs- und Königsgastpaar wird unterstützt von seinem Hofstaat, welcher aus Christian und Tanja Rochell, Jörg Müller und Heike Puls-Dewender, Dieter und Sonja Tillmann, Ralf und Eva Mönikes, Rainer und Kerstin Weitzenbürger, Stefan und Tanja Gaidzik, André und Silke Standaert, Sebastian Wolff und Astrid Milleg-Wolff, Benjamin und Ina Backhaus sowie Michael und Melanie Tillmann besteht.

Für Schützenkönig Holger Kisters ging ein Traum in Erfüllung. Nachdem er sich vor 25 Jahren den Titel des Jugendprinzen sicherte, war es für ihn die passende Gelegenheit in diesem Jahr den Königsvogel von der Stange zu holen. Der gelernte Industriemechaniker ist nicht nur als Schriftführer im Vorstand unserer Bruderschaft, sondern auch in der Löschgruppe Gehrden aktiv tätig.

Schülerprinz ist Clemens Gerdes, Jugendprinz David Mönikes und Bierkönig Josef Milleg.

Das Fest, das unter dem Motto „1150 Jahre Gehrden Tradition und Zukunft“ steht, beginnt am Samstagabend mit der Messe in der Pfarrkirche St. Peter und Paul um 18 Uhr.

Bereits um 16.45 Uhr tritt die Schützenbruderschaft an, um die Majestäten abzuholen. Im Anschluss an die Messe werden die neuen Majestäten dem Präses der Bruderschaft, Pastor Detlef Stock, vorgestellt, bevor es gegen 20 Uhr mit dem Ehrenzug samt Fackelträgern in den Schloßinnenhof zum „Großen Zapfenstreich“ geht, aufgeführt vom Spielmannszug Dringenberg und dem Musikverein Gehrden. Der Festball schließt sich an.

Am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr folgt der Festumzug mit Königspaar und Hofstaat als Mittelpunkt. Ein weiterer Farbtupfer werden wieder die Fahnenschwenker aus Borgentreich sein.

Die Festrede am „Mahnmal für den Frieden“ hält Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka.

Nach dem Königstanz um 17 Uhr steht direkt wieder ein Festball auf dem Programm. Im Mittelpunkt stehen hier die Ehrungen für die Jubelmajestäten, die vor 60, 40 und 25 Jahren regierten. Der Eintritt ist frei.

Zum Schützenfrühstück am Montagmorgen, musikalisch begleitet vom Musikverein Gehrden, werden neben den Schützenbrüdern auch Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem Schützenwesen erwartet.

Nach dem Kinderschützenfest mit dem diesjährigen Kinderkönigspaar Tim Dingemanns und Ella Scheele am Nachmittag, klingt das Fest wiederum mit einem Festball aus. Der Eintritt ist frei. Zum Tanz spielt an allen Abenden die bekannte Tanz-Band "Dolce Vita“ auf.

Die St. Sebastian Schützenbruderschaft weist darauf hin, das von Samatsg, 16. Juli um 14 Uhr bis Sonntag, 17. Juli, um 21 Uhr die Rathausstraße für den Verkehr im Bereich der Bürgerhalle gesperrt ist. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert,