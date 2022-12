Geständnis abgelegt: Brakeler hat mit Drogen gehandelt

Schwunghaften Handel nennt man es in Justizkreisen gerne, wenn jemand so mit Drogen handelt, als würde er sie mit vollen Händen verteilen. Und solche Dealer stellt man sich meistens als skrupellose Typen vor, mit dickem Auto und Goldkettchen. Ganz und gar nicht diesem Bild entspricht der 37-Jährige aus Brakel, der jetzt in Paderborn wegen Handels mit illegalen Betäubungsmitteln vor Gericht steht: Drogen führen zu mehr Drogen. Dank eines Krypto-Handys.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch