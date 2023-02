„Goodbye Deutschland“: Auswanderer Lucas Fachin kehrt zurück nach Brakel

Stefanie und Christian Fachin sowie Sohn Lucas aus Brakel haben 2020 den Entschluss gefasst, nach Sizilien auszuwandern und diesen umgesetzt. Inzwischen hat bei Lucas das Heimweh die Überhand gewonnen. Warum Christian und Stefanie Fachin ihren Sizilien-Traum dennoch nicht begraben müssen und ihr Sohn Lukas gleichwohl in der alten Heimat leben darf, haben die Fachins dem WESTFALEN-BLATT verraten.

„Für uns ist in erster Linie wichtig, dass es unserem Sohn gut geht. Wir wollen ihm nichts überstülpen, was er gar nicht möchte“, erklären Christian und Stefanie Fachin. Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres besucht Lucas deshalb wieder die Gesamtschule in Brakel.