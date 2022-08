Gratis-Sommernachtstraum in Bökendorf

Brakel-Bökendorf

Sowohl Kinder- als auch Erwachsenenstück auf der Freilichtbühne sind ein großer Erfolg. Für die Maitninee-Vorstellung von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ am am Samstag, 27. August, von 11 Uhr an verlost das WESTFALEN-BLATT fünf Eintrittskarten.