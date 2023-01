Grüne aus Brakel spenden für Tischlein deck Dich

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Diew Grünen haben mit einer Geldspende an den Verein „Tischlein deck dich“ für große Freude gesorgt.

In weihnachtlicher Stimmung auf dem Brakeler Marktplatz, konnte Gabriele Elbracht- Hülseweh, ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Verein „Tischlein deck dich“ einen Scheck im Wert von 500 Euro entgegennehmen.

"Uns geht es immer noch verhältnismäßig gut im Vergleich zu den Menschen in Brakel, die auf Versorgungshilfen unter anderem durch Tischlein deck dich angewiesen sind. Sie leben am Existenzminimum und haben kaum Geld für Nahrung und Kleidung", so Ulrike Hogrebe- Oehlschläger und Monika Vogt von den Grünen. Und deshalb sei es den Grünen wichtig, diese Menschen zu unterstützen.

Gabi Elbracht-Hülseweh, betonte, dass zurzeit nicht nur Sachspenden dringend benötigt werden, sehr wichtig seien auch Geldspenden, für die Beschaffung der Lebensmittel.