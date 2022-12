Hartwig Lücke bleibt Oberst in Riesel

Nach der traditionellen Schützenmesse begann die Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Georg Riesel statt. Nach einem Rückblick auf das vergangene Schützenjahr und dem Verlesen der Berichte stand der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung an. Coronabedingt erfolgten nach vier anstelle von sonst drei Jahren die Neuwahlen des Vorstandes.

83 anwesende Mitglieder wählten einstimmig alle vorgeschlagenen Mitglieder des Vorstandes auf ihre Posten. Bereits zum dritten Mal wurde Hartwig Lücke als Oberst der Bruderschaft in seinem Amt bestätigt. Auch Dominik Reineke (1. Dechant), Christoph Rustemeyer (1. Offizier) und Markus Vogt (Fähnrich) wurden wiedergewählt. Andreas Rustemeyer schied aus seiner bisherigen Position als Fahnenbergleiter aus und wurde zum 2. Dechant gewählt.

Weihnachtsbaumverkauf am 3. Adventssonntag

Neu in den Vorstand gewählt wurden Georg Menne (2. Offizier), Robin Multhaupt (1. Fahnenoffiziert) und Christoph Lessmann (2. Fahnenoffizier).

Oberst Hartwig Lücke dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Klaus Menne, Lars Multhaupt und Dirk Multhaupt für ihre langjährige Vorstandsarbeit.

Bereits an diesem Abend wurde die Werbetrommel für den traditionellen Weihnachtsbaumverkauf in Riesel am 3. Adventssonntag gerührt. Dieser beginnt am 11. Dezember um 11 Uhr auf Rustemeyer's Hof in Riesel. Neben dem Verkauf der Weihnachtsbäume kommt die Verpflegung nicht zu kurz. Neben Glühwein und Punsch stillt das heimische Bier den aufkommenden Durst. Bei Bratwust, Pommes, Kartoffelwaffeln und mehr hat jeder die Chance, sich zu stärken.