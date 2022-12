Modellbundesbahn in Brakel: Jetzt steht der Hausputz an

Staub ist dabei der ewige Widersacher einer Modelllandschaft. Er lässt die Gleise verstauben, dabei können sich Partikel in den Getrieben und anderen beweglichen Teilen des rollenden Materials festsetzen, die Schienenköpfe verschmutzen und die elektrische Leitfähigkeit im Radsatz-Schiene-System lässt stellenweise nach.

Farben verblassen

„Außerdem verblassen die Farben der Landschaft, nach längerer Zeit der Untätigkeit bildet sich ein Grauschleier“, weiß Karl Fischer vom Modellbundesbahn-Team.

Das hat seine Praktiken gegen den Staub innerhalb der vergangenen 17 Jahre immer weiter verbessert. Während Norbert Sickmann mit dem Polsteraufsatz per Staubsauger sorgfältig die Gleisanlagen in Ottbergen reinigt, wirbelt Karl Fischer per Druckluftgerät Staub auf.

Mit einem Polsteraufsatz per Staubsauger werden sorgfältig die Gleisanlagen in Ottbergen gereinigt. Foto: Modellbundesbahn

„Dabei muss ich vorsichtig sein, die Pistole darf nicht durchgezogen werden, sonst ist das für die 87-fach verkleinerte Landschaft wie ein Orkan, der schon mal eine kleine Figur oder einen Pkw durch die Luft wirbeln kann.“

Drei Tage Reinigung

Die Komplettreinigung der inzwischen 150 Quadratmeter großen Miniaturlandschaft dauert bei der Modellbundesbahn rund drei Tage. Wird sie nicht zweimal im Jahr erledigt, legt sich mit der Zeit ein Grauschleier über die Anlage.

Am PC ensteht das 1903 in Altenbeken errichtete Bahnhofshotel in der Bahnhofstraße 12. Schon bald soll es die Modellbundesbahn in Brakel bereichern. Im Sommer 1975 tranken hier neben Übernachtungsgästen auch viele Eisenbahner und Postler ihr Feierabendbier. 2020 wurde das Bahnhofshotel nach 116 Betriebsjahren geschlossen. Foto: Modellbundesbahn

Bei der Reinigung der Nethe und der anderen in der Modellbundesbahn mit der täuschen echt wirkenden Gießharz-Methode angelegten Gewässer kommt ein Spezialmittel zum Einsatz, der sogenannte „Cyber Clean“. Nahezu sämtlicher Schmutz verschwindet von der Gewässeroberfläche, nach dem Vorgang wirkt diese wie neu.

Für Häuserdächer, Fahrzeuge und Brücken eignen sich weiche Pinsel bestens.

Nächste Erweiterung

Dieses Jahr Ostern ging der neue Bauabschnitt „Teutoburger Wald“ mit dem Hermannsdenkmal und den schönsten Ausschnitten der Bahnstrecke Paderborn-Altenbeken in Betrieb. Seit einigen Monaten wird bereits an der nächsten Erweiterung, dem Bauabschnitt Altenbeken 2.0 gebaut.

Mit einem weichen Pinsel wird das Dach gereinigt. Foto: Modellbundesbahn

Karl Fischer: „Hier soll der komplette Bahnhof Altenbeken samt Ort im Zustand von 1975 gezeigt werden.“ In der Entstehung sei unter anderem das 1903 in Altenbeken errichtete Bahnhofshotel in der Bahnhofstraße 12.

Bernard Huguenin hat das markante Haus per CAD Programm als 3D Modell konstruiert, das im 3D Druckverfahren entstehen soll. Norbert Sickmann freut sich, dass mit dem Drucker der neuesten Generation bis zu 300 Meter breite Fassaden in höchster Präzision gedruckt werden können.

Arbeitserleichterung

„Da sind auch gleich alle Verzierungen, Fallrohre, Fensterbänke und vieles mehr mit angedruckt, die früher erst mühselig montiert werden mussten. Eine tolle Arbeitserleichterung“, so Sickmann.

Karl Fischer, der die Gebäude zusammenbaut, sagt: „Der Gebäudebau ist eine der schwierigsten Aufgaben bei Altenbeken 2.0, weil heutzutage viele der Gebäude verschwunden sind, oder sich stark veränderten. Nur wenige sehen noch so aus wie im Sommer 1975.“