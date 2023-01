Brakel Radau: Hermann Held ist neuer Prinz im Karneval

Hermann Held tritt die Nachfolge des Rekordprinzen an. Der 65-Jährige ist ein Brakel Radau-Fan der ersten Stunde. Prinz zu werden, das sei eigentlich nicht unbedingt ein Lebenstraum von ihm gewesen, erklärte der neue Regent unmittelbar nach der Proklamation im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. „Aber da wir so ein toller Verein sind, der so toll durch die Corona-Zeit gekommen ist, musste ich das einfach werden“, erklärte er.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert