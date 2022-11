Hermann Steinhage führt weiter CDU Brakel

„Die letzten zwei Jahre waren in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd“, sagte der alte und der neue Vorsitzende und ergänzte: „Corona hat unser Leben und die Parteiarbeit stark beeinflusst, persönliche Treffen und Veranstaltungen waren schwierig, dabei ist gerade der persönliche Austausch in der Politik extrem wichtig.“

Trotz aller Widrigkeiten sei die CDU Brakel aktiv und thematisch am Puls der Zeit und das solle auch in Zukunft so sein.

„Wir haben noch viel vor, und unser Blick ist optimistisch in die Zukunft gerichtet“, blickte Steinhage nach vorn.

In seinem Rechenschaftsbericht ging er auf die Veranstaltungen der CDU ein. „Mit dem ‚Energieforum‘ und dem Thema ‚Beteiligung an Windkraft‘, beides Themen, die eine direkte Betroffenheit bei vielen Menschen auslösen, konnten wir die Stadthalle zweimal füllen. Gut angenommen wurde auch die Besichtigung der Biogasanlage, der Kläranlage und der Brauerei Rheder“, zog er Bilanz.

„Das Thema Energie steht weiterhin ganz oben auf unserer Agenda. Außerdem möchten wir mehr Menschen für Politik begeistern und sie motivieren, sich in Brakel für Ihre Heimatstadt politisch zu engagieren“, so Steinhage.

Zu seinen Stellvertretern wählte die Versammlung Caspar von Haxthausen, der damit neu in den Vorstand gewählt wurde und Viola Wellsow, die Ihre Arbeit als Stellvertreterin fortsetzen wird. Weiterhin im geschäftsführenden Vorstand ist Walburga Neu, als Schriftführerin und Ulrich Disse als Mitgliederbeauftragter. Stefan Menke kommt neu dazu als stellvertretender Schriftführer. Insgesamt 18 Beisitzerinnen und Beisitzer verstärken den Vorstand personell, somit sind alle Ortsteile im Vorstand vertreten.

Zu den ersten Gratulanten des Abends zählte der CDU Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Christian Haase, der die Versammlung über aktuelle politische Themen im Bundestag informierte und mit den Anwesenden die Auswirkungen auf die Kommunalpolitik sehr intensiv diskutierte und natürlich der Bürgermeister der Stadt Brakel Hermann Temme, der ebenfalls die Versammlung durch Informationen zur aktuellen politischen Lage in Brakel, bereicherte.