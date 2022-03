Im grünen Dorf lagern noch Altlasten im Boden

Bauausschuss stimmt Bebauungsplan für die Lütkerlinde in Brakel zu

Brakel

An der Lütkerlinde, wo künftig in Brakel das „Green Village“ entstehen soll, schlummern noch Altlasten im Boden. Darauf hat Michael Engel von der Höxteraner Kreisverwaltung am Donnerstagabend im Bauausschuss hingewiesen.

Von Marius Thöne