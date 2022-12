In Bellersen wird wieder Theater gespielt

Die letzten Proben haben begonnen, und die Arbeiten am Bühnenbild sind auch bald abgeschlossen. Die Theatergruppe des TuS 20 Bellersen ist bereit für den Neustart in die Theatersaison.

„Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ ist der Titel des Stückes, das von Silke Markus inszeniert wird. Es handelt sich um eine Bahnhofs-Komödie in drei Akten aus der Feder von Winnie Abel.

Premiere ist am Freitag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr in der Meinolfushalle.

Wer jemals schon mal schwer bepackt durch den Bahnhof gesprintet sei, weil das Gleis spontan geändert wurde, durch einen Zug mit falscher Wagenreihung geirrt sei oder schon mal stundenlang mit einem Triebwerkschaden auf offener Strecke – im Hochsommer, bei ausgefallener Klimaanlage gestanden habe, sei bestens vorbereitet auf dieses fulminante Bahn-Abenteuer, ist sich das Ensemble einig.

Der ICE 6948 wird einen außerplanmäßigen Halt einlegen müssen und das Publikum sowie die anderen Fahrgäste werden an dem trostlosen Provinzbahnhof Bellersen zurückgelassen – ohne Handyempfang, ohne Taxis, ohne eine Aussicht auf Weiterfahrt. Stattdessen erfährt das Publikum, dass unter den Fahrgästen womöglich ein Psychopath ist. „Ein unglaublich witziges Nervenchaos nimmt seinen Lauf“, machen die Akteure neugierig auf das Stück.

Mitreisenden bei dieser spannenden Bahn-Odyssee sind ein illustrer Kegel-Club, dargestellt von Christina Markus, Vivien Henke, Nele Scholle und Andrea Peters.

Helena Schonlau Gröne spielt eine gehetzte Businessfrau, die ebenfalls unfreiwillig am Bellerser Bahnhof gestrandet ist.

Landstreicher Reinhold (Manuel Ahrens), die abgedrehte Motivationstrainerin Sieglinde Sieg (Naja Gebhard), ein eigenwilliger Verschwörungstheoretiker (Dominik Groß), die überkorrekte Polizistin Cornelia (Silke Markus), ein Psychiatriepatient auf Abwegen (Tobias Feldmann) und sie amerikanische Touristin Stacy (Jana Drude) vervollständigen die Menschenmenge.

„Die Zuschauer werden als Mitreisende immer wieder amüsant und unkompliziert ins

Spielgeschehen eingebunden“, verspricht das Ensemble.

Dieses wird von der Souffleuse Diana Schonlau unterstützt, die technische Leitung liegt in den Händen von Marian Scholle.

Nach der Premiere sind weitere Aufführungstermine am Samstag, 7. Januar, um 18 Uhr, am Sonntag, 8. Januar, um 15 Uhr mit Kaffee und Waffeln, am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 15. Januar, um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Kartenbestellung sind über telefonische Reservierung möglich unter 0175/2012861 in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Tickets kann man sich zudem online sichern unter www.tusbellersen.com .