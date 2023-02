In Brakel segnet der Pfarrer am Valentinstag alle Paare

Brakel

Am 14. Februar ist Valentinstag. Ein Tag, der mittlerweile dem Kommerz zu unterliegen scheint. Nicht so in Brakel. Hier wird der Tag der Liebenden neu definiert. Alle Paare dürfen in die katholische Kapuzinerkirche kommen, um ihr Miteinander zu feiern .

Von Vera Gerstendorf-Welle