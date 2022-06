In Siddessen wird Schützenfest gefeiert

In Siddessen wird am kommenden Wochenende Schützenfest gefeiert - nach zwei Jahren coronabedingter Pause.

Im Mittelpunkt steht das Königspaar Jörg Müller und Heike Puls-Dewender. "Jeder kann von Samstag bis Montag zum Schützenfest kommen", sagen die Majestäten. Zum Hofstaat gehören Christian und Tanja Rochell, Holger und Ramona Kisters, Reiner und Gudrun Rochell, Dirk und Nicole Rochell, Axel und Birgit Lüdke, Jürgen und Dagmar Bröker und Ralf und Eva Götz.

Eingeleitet wird das Schützenfest bereits am Freitag um 19.30 Uhr mit einem Warm-Up für jedermann an der Ösehalle.

Das Programm

Samstag, 11. Juni: Die Stadtkapelle Brakel stimmt am Samstagnachmittag, mit dem traditionellen Ständchen bringen, auf das lang ersehnte Fest ein, bevor um 18.30 Uhr unter der Leitung von Präses Pastor Detlef Stock, die Schützenmesse in der Kirche beginnt. Im Anschluss daran treten die Schützenbrüder zum Zapfenstreich am Ehrenmal an. Ab 20 Uhr spielt die Partyband ,,The Monnlights“ aus Brakel auf.

Sonntag, 12. Juni: Am Sonntag treten die Schützen um 14 Uhr vor der Kirche zum großen Festumzug an. Nachdem das Königspaar samt Hofstaat vom Königshaus abgeholt wurde, geht es im großen Festzug durch das Dorf. Im Anschluss hält der Stellv. Bürgermeister Robert Rissing am Ehrenmal die Festrede bevor es dann zur Kranzniederlegung, für die lebenden und verstorbenen Mitglieder der Bruderschaft, kommt. Der Königstanz in der Ösehalle ist für 17 Uhr geplant.

Montag, 13. Juni: Am Montagmorgen treten die Schützen um 9 Uhr zum Abholen des Königspaares samt Hofstaat an. Nach der Rückkehr in die Ösehalle geht es unter den Klängen der Stadtkapelle Brakel zum gemütlichen Frühshoppen über. Ab 14.30 Uhr lädt die Schützenbruderschaft samt Königspaar und Hofstaat zum Kinderfest ein. Alle Kinder sind herzlich willkommen. Hüpfburg, Spiele und ein Entenrennen auf der Öse sollen den Kindern etwas Freude ins Gesicht zaubern. Ab 20 Uhr spielen dann „The Moonlights“ zum Tanz auf. Der Eintritt ist frei.