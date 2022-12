Irish-Folk-Band „Woodwind and Steel“ tritt in Brakel auf: WB verlost Karten

Brakel

Die Irish-Folk-Band „Woodwind and Steel“ präsentiert in ihrer Weihnachtsshow am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Stadthalle Brakel eine fröhliche, stimmungsvolle Mischung aus weltbekannten irischen, englischen und amerikanischen Christmas Carols, sphärischen Instrumentalstücken und rasanten Jigs und Reels. Die Greatest Hits, die Evergreens von Weihnachten, werden in frischen, keltischen Gewändern präsentiert. Wer das erleben möchte, kann an diesem Montag an einer WB-Kartenverlosung teilnehmen.