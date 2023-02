Karneval in Brakel: Narren stürmen das Rathaus mit viel Radau

Die Karnevalisten von Brakel Radau möchten dieses Jahr mit vereinten Kräften das Rathaus stürmen, um den Rathausschlüssel an sich zu reißen.

Während sich in den vergangenen zwei Jahren lediglich das Prinzenpaar den Aufgaben von Regina Werneke stellen durfte, können sie in diesem Jahr am Donnerstag, 16. Februar, wieder auf die Unterstützung durch Blau-Weiße Garde, Vorstand, Elferrat und Prinzengarde zählen. Auch über die lautstarke Unterstützung durch Brakeler Bürgerinnen und Bürger würde sich das Prinzenpaar freuen.

Prinz Hermann I. und Prinzessin Eva I. sind schon gespannt darauf, welche Hürden sie meistern müssen, bevor sie dem Bürgermeister den Rathausschlüssel entreißen dürfen.

Am Abend folgt ein absoluter Höhepunkt für alle närrischen Weiber. Bei der Weiberfastnachtsparty im Festzelt an der Rosenstraße sind sie von 19.11Uhr bis mindestens 22.22 Uhr unter sich, denn vorher dürfen die Männer das Festzelt nicht betreten. Prinzessin Eva I. wird gemeinsam mit den weiblichen Mitgliedern vom Elferrat und den „duften Puppen“ durch ein kurzweiliges Programm führen. So dürfen sich die Damen neben den Auftritten der Blau-Weißen Garde über viel Musik und Tanz freuen.

Das Männerballett „The Drohndancer“ wird dieses Jahr als Polizei auf der Bühne agieren. Foto: Brakel Radau

„The Drohndancer“ geben alles

Absoluter Höhepunkt, auf das sich die jecken Weiber bereits das ganze Jahr freuen, wird der Auftritt des weit über die Stadtgrenzen bekannten, vereinseigenen Männerballett „The Drohndancer“ sein. Die attraktiven Männer um Frontmann Karsten Koch werden in diesem Jahr als Polizisten auf der Bühne stehen und haben neben vielen witzigen Passagen auch wieder tolle Showtanz-Abschnitte in ihrem Programm.

Prinzessin und Gefolge freuen sich darauf, von 19.11 Uhr an viele Frauen im Festzelt begrüßen zu dürfen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist auch in diesem Jahr kostenfrei.