Karneval Gehrden auf der Kippe

Wird es in Gehrden keinen von der Feuerwehr organisierten Karneval mehr geben?

„Aus verschiedenen Gründen können wir diesen Brauch nicht mehr aufrechterhalten. Wenn sich kein neuer Veranstalter findet, wird es 2023 leider keinen Umzug mehr geben“, teilt der Vorsitzende Ruben Terbach mit.

Karneval in Gehrden hat eine lange Tradition. Jedes Jahr wird in dem kleinen Dorf ein Büttenabend mit persönlichen oder heimatverbundenen Sketchen und Tanzeinlagen veranstaltet.

Außerdem schlängelt sich traditionell am Karnevalssonntag ein Umzug durch das Dorf, der Anziehungspunkt für viele junge Menschen und Familien ist. Im Anschluss an den Umzug wird in der Gemeinschaftshalle ein buntes und gemischtes Kinderprogramm aufgeführt.

Wer Interesse daran hat, diese Aufgaben künftig zu übernehmen, kann sich bis Mittwoch, 30. November, per E-Mail an [email protected] oder per Telefon unter 0162/4477104 beim Vorsitzenden Ruben Terbach melden.