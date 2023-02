Karneval in Brakel: Umzug mit Radau

„Brakel Radau!“ Und Radau veranstalten sie. Die Karnevalisten der Nethestadt. Über Stunden geht der Umzug durch die geschmückte Innenstadt mit hunderten von Besuchern und Schaulustigen an den Straßenrändern.

Kamellen fliegen reichlich in Taschen und aufgespannte Schirme. Doch bevor es richtig losgeht, treffen sich die feierwilligen Karnevalisten erstmal zum kleinen „Warm-up“ im Zelt in der Rosenstraße. Nicht ganz so ohne, dass der bittere Alltag sie einholt. Leider ist kurz zuvor ein geliebtes und beliebtes Mitglied des Elferrates verstorben. Doris Schünemann zu Ehren erheben sich die Brakel-Radau-Narren.