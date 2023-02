Karnevalisten aus Brakel sind zum Umzug gerüstet

Seit kurzem ist die Brakeler Innenstadt wieder durch viele bunte Wimpelketten geschmückt. Der Karnevalsverein Brakel Radau ist für den Umzug am Samstag, 18. Februar, gerüstet. Wer ebenfalls dabei sein will, kann sich noch bis Weiberkarneval anmelden.

Der Straßenkarneval in Brakel kann beginnen. Viele Gruppen werden sich wieder beteiligen.

Dann werden wieder hunderte Aktive unter anderem als Drachen, Harry Potter, Eisbär, Clown oder Prinzessin für ein buntes Bild und Frohsinn in der Innenstadt sorgen.

Premiere für Vize Steffen Rehermann

Angeführt von der Präsidentensuite, die in diesem Jahr neben Präsident Mark Elberg zum ersten Mal mit Vizepräsident Steffen Rehermann besetzt sein wird, wird der Zug durch Böllerschüsse der Kanoniere des Bürgerschützenvereins pünktlich um 14.11 Uhr starten.

Anschließend wird sich der närrische Lindwurm, der etwa eineinhalb Kilometer lang ist und sich aus vielen bunten Umzugswagen, Fußgruppen und Musikkapellen zusammensetzt, durch die Innenstadt schlängeln.

Auch die 16. Ausgabe des Umzugs, die wegen Corona mit zwei Jahren Verspätung an den Start geht, soll wieder ein tolles Event werden. „Die Organisatoren haben alles getan, um dies sicherzustellen,“ versichert Mark Elberg.

Zusammen mit dem Ordnungsamt wurde das Sicherheitskonzept überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. „Wir möchten, dass alle Leute friedlich und fröhlich Karneval feiern können", weiß Umzugsinitiator Thomas Koch die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei, Kreis Höxter und Stadt Brakel zu schätzen.

Da auch in Brakel immer mehr Gaststätten schließen, hat sich der Verein dazu entschlossen, erneut zwei Festzelte aufzustellen.

Party wieder in zwei Festzelten

Ein Zelt wird auf dem Feuerteichplatz stehen. Dort will am Samstag nach dem Umzug auf gut 900 Quadratmetern die Top 40 Band Enjoy den Gästen einheizen. Der Präsident: „Alle, die in den letzten Jahren die tolle Partystimmung vermisst haben, sollten hier auf ihre Kosten kommen.“

Ein weiteres, kleineres Zelt wird auf dem Parkplatz an der Rosenstraße platziert. Hier findet am Umzug Samstag von 12.11 Uhr an eine WarmUp-Party statt, bei der man sich bereits vor dem Umzug ordentlich einschunkeln kann.

Nach dem Umzug wird dann hier bei guter Karnevalsmusik fröhlich weitergefeiert. Außerdem wird das Zelt am Donnerstag, 16. Februar, für die große Weiberfastnachts-Party genutzt.

Der Eintritt zu den Festzelten wird auch in diesem Jahr wieder frei sein.

„Wichtig wäre nun auch, dass die Zuschauer einen kleinen Beitrag leisten und sich an die Absperrungen und das Motto 'keine Kurzen für die Kurzen' halten, dann steht einem lustigen Treiben eigentlich nichts mehr im Weg“, sagt Präsident Mark Elberg.

„Außerdem wäre es sehr schön, wenn sich alle Besucher für zwei Euro eine der Umzug-Schleifen kaufen, damit der Verein die Unkosten des Umzuges auch decken kann,“ weiß Kassierer Marc Hartmann zu berichten.

Umzug-Schleifen helfen Brakel Radau

An der Umzugsstrecke werden in regelmäßigen Abständen Schleifen Verkäufer postiert sein, bei denen man die Schleifen erwerben kann.

Wer Bedenken hat, dass er am Umzugstag keine der Schleifen erwerben kann, kann dies bereits im Vorverkauf erledigen. Beim Blumenstudio Wecker, bei Friseur und Lounge Conny in der Warburger Straße und bei Marios Diner in der Klöckerstraße gibt es die Schleifen im Vorverkauf.

Weitere Infos und Anmeldung zum Umzug unter www.BrakelRadau.de .