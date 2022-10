Keine Ausnahmen für Windräder in Brakel

Brakel

Politik und Verwaltung in Brakel wollen der Windkraft den gesetzlich vorgeschriebenen substanziellen Raum zubilligen. Was nicht gewollt ist, ist ein Flickenteppich. So hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung Wünschen nach zusätzlichen Flächen außerhalb der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen eine Absage erteilt.

Von Frank Spiegel