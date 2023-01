Kinderchor in Gehrden sucht Verstärkung

„Wir freuen uns immer sehr, neue Kinder ab der Grundschule in unserer Gruppe mit dem Lied 'Ein jeder kann kommen' begrüßen zu können“, sagt Franz-Josef Backhaus vom Kinderchor.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Kinder aus Gehrden. Willkommen sind auch Kinder aus der Region „Rund um Gehrden“ und den benachbarten Städten Bad Driburg, Brakel und Willebadessen.

Geprobt wird jeweils freitags von 15 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim Gehrden unter der musikalischen Leitung von Andreas Lehnert aus Schlangen und dem Chor-Eltern-Team (Brigitte Backhaus, Gehrden, Anke Hupe-Keil, Brakel, und Jenny Ann Scheele, Siddessen).

Anfang 2023 haben die Little Friends an dem Fan-Projekt „40 Jahre Tabaluga“ teilgenommen und hierfür das Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“ eingesungen. Aktuell werden Lieder für die Teilnahme an dem Kinderkarneval in Gehrden am 19. Februar geprobt. Nach Karneval beginnen die Kinder mit einem neuen „putzmunter“-Projekt. Sie bereiten sich dann auf ihr Sommerfest vor, das am Sonntag, 11. Juni, in der Heggehalle in Frohnhausen veranstaltet werden soll.

In Zukunft soll ein choreigenes T-Shirt für den einheitlichen Auftritt der Little Friends weitere Motivation zum Singen im Kinderchor sein. Informationen und Anmeldungen zum Chor bei Brigitte Backhaus, Telefon 0160/96857743 oder 05648/1033.