Klein-Annentag in der Weststadt Brakel

Auch in der Flechtheimer Straße gab es beim ersten Siedlungsflohmarkt in der Brakeler Weststadt viel zu entdecken.

Den ganzen Tag über herrschte lebhaftes Treiben und viele Anwohner hatten dafür ihre Schätze von den Dachböden und aus den Kellern geholt. „Manche auch erst spontan, als sie das bunte Treiben in ihren Straßen bemerkt haben“, plaudert Carsten Lichtenberg aus dem Nähkästchen.

Schon am Morgen wurde den ersten Besuchern ein buntes Paradies aus Krimskrams, Klamotten, Kuscheltieren, Kinderspielzeug aber auch echten Antiquitäten geboten. Viele junge Familien, aber auch alle anderen Generationen waren mit Feuereifer und großer Freude dabei.

Über lange Zeit hatte sich einiges angesammelt, das in den Garagen, Einfahrten und Vorgärten angeboten wurde. Neben Kinderspielzeug und allem, was das Haus so hergibt, wechselte sogar eine ganze Gartenmöbel-Gruppe den Besitzer.

Bei perfektem Flohmarktwetter waren die Schnäppchenjäger ebenso zufrieden wie die Anwohner der Weststadt. „Das ist hier wie Klein-Annentag – einfach kaum zu glauben“, hieß es sogar von einigen Besuchern.

„Viele Anwohner haben es sich im Vorgarten regelrecht gemütlich gemacht und mit den Nachbarn zusammen den Tag zum offenen Nachbarschaftstreff mit Kaffee und Kuchen erklärt“, blickt Sonja Lichtenberg zurück.

Auch Familie Stein vom „Landhotel Stein“ war rundum zufrieden. Sie hatten Besucher und Anwohner mit leckeren Snacks und Getränken versorgt.

„Eigentlich sollte jeder natürlich seine Einnahmen auch behalten, aber immer wieder wurden wir gefragt, wohin man denn spenden könnte“, berichtet Frauke Prohn. So kamen nach dem Flohmarkt rund 1500 Euro für gute Zwecke zusammen. Eine Nachbarschafts-Clique spendete sieben Bäume für den Brakeler Stadtwald, die Jugendfreizeitstätte Brakel freut sich über Bares aus dem Grillwürstchen-Verkauf, unterstützt vom Partyservice Lange, ebenso wie die Kita „Zum guten Hirten“, die dank reichlich Waffelteig-Spenden Einnahmen verbuchen konnte.

„Alles, was bei uns dann an Spenden direkt von den Standbetreibern ankam, haben wir an die Aktion Lichtblicke überwiesen – immerhin 300 Euro“, so Frauke Prohn.

Die beiden Familien hatten bereits seit längerem die Idee zur Organisation eines Flohmarktes in den Vorgärten der Anwohner. Doch nicht nur zum Einkaufen sollten die Menschen zusammengebracht werden, ein wichtiges Ziel war auch die Förderung einer guten Nachbarschaft. „Der Plan ist zu 100 Prozent aufgegangen“, freut sich Manuel Prohn, der sich auch eine zweite Auflage des Siedlungsflohmarkts im ähnlichen Rahmen gut vorstellen kann.