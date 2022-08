Knollige Delikatessen und geselliges Beisammensein in Erkeln

Auch in diesem Jahr organisiert die St. Petrus Schützenbruderschaft das Kartoffellfest in der Risskuhle am Kapellenweg und wird viel Interessantes rund um die Knolle anbieten.

Das Kartoffelfest startet am Samstag, 27. August, um 14 Uhr mit dem Sortieren und Einsacken der tollen Knollen.

Spaß für Groß und Klein bietet ein Kartoffelwettbewerb, bei dem alle Kartoffelgäste ihr Können testen dürfen. Der 60 Jahre alte Kartoffelsortierer wird in Betrieb genommen, und Nachwuchslandwirte können selbst Hand anlegen und sich im Sortieren der Knollen üben.

Für das leibliche Wohl sorgen die zahlreichen regionalen Spezialitäten von der Kartoffel. Angefangen mit frisch zubereiteten Kartoffelpuffern mit Apfelkompott über knusprige Bratkartoffeln aus der großen gusseisernen Pfanne, Folienkartoffeln und Kartoffelwaffeln gibt es in diesem Jahr auch Tornado-Potatos (Kartoffelspiralen) sowie Köstlichkeiten vom Grill.

Kaffee und Kuchen stehen von 15.30 Uhr an bereit. Die jungen Besucher des Festes dürfen sich auf Spiele rund um die Kartoffel freuen.

Musikalisch wird der Tag von der Blaskapelle Erkeln begleitet.

Als besondere Attraktion können in diesem Jahr historische Landmaschienen auch in Aktion bestaunt werden. Zu einem gemütlichen Ausklang am Kartoffelfeuer sind alle Gäste herzlich eingeladen.

Natürlich können den ganzen Tag erntefrische Kartoffeln erworben werden.