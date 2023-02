Kreis Höxter:   Fachtage „Kinder im medialen Zeitalter“

Angesprochen sind Fach- und Lehrkräfte in Kitas, in der Kindertagespflege, in offenen Ganztagsschulen und die Eltern. Medienpädagoge Wilfried Brüning und Filmemacherin Astrid Brüning aus Detmold referieren zu dem Thema. Anmeldungen für einen der beiden Fachtage – Programm und der Ablauf sind jeweils identisch – sind noch bis Dienstag, 28. Februar, möglich.

„Das Freizeitverhalten und die Kommunikation von Kindern und Jugendlichen wird enorm von den digitalen Medien geprägt. Die Nutzer werden immer jünger. Neben den Vorteilen birgt das für die kindliche Entwicklung auch Risiken“, sagt Kreisdirektor Klaus Schumacher als zuständiger Fachbereichsleiter für Bildung, Kultur und Integration.

Virtuelle Welt gewinnt an Bedeutung

Medienpädagoge Wilfried Brüning und Filmemacherin Astrid Brüning, die seit Jahren im deutschsprachigen Raum zum dem Thema referieren, beziehen sich in ihren Vorträgen auf Ergebnisse aus der Hirnforschung. „Die virtuelle Welt hat in den vergangenen zwei Jahren immer mehr an Bedeutung für junge Menschen gewonnen. Viele Kinder sind unkonzentriert, gereizt und unruhig. Es gibt zudem motorische Defizite und Probleme beim Lesen und Schreiben“, führt Wilfried Brüning aus. In ihren Vorträgen und anhand von Beispielen zeigen die Referenten auf, welche Faktoren die Entwicklung der Gehirne von Kindern fördern und welche Faktoren schädliche Auswirkungen haben können.

Die Abteilungen Kinder, Jugend und Familie sowie Bildung und Integration des Kreises Höxter haben die Fachtage organisiert. „Das Thema ist ein Dauerbrenner“, setzt Christian Rodemeyer, Abteilungsleiter für Kinder, Jugend und Familie, auf eine jeweils große Resonanz und wichtige Erkenntnisse. „Der Fachtag soll Lehrer, Erzieher und Eltern dazu ermutigen, Kindern beim Medienkonsum Grenzen zu setzen“, sagt Dominic Gehle, Abteilungsleiter Bildung und Integration, beim Kreis Höxter.

Der Fachtag wird in der Aula der Gesamtschule Brakel am Dienstag, 28. März, und in der Aula des Berufskollegs Höxter am Donnerstag, 27. April, veranstaltet. Der Beginn ist bei beiden Fachtagen um 10 Uhr und das Ende um 16 Uhr vorgesehen. Der Einlass erfolgt jeweils ab 9.30 Uhr. Bei Fragen stehen Stephanie Werk-Ferber, Telefon 05271/9653706, E-Mail [email protected], und Michael Schabedoth, Telefon 05271/9653603, E-Mail [email protected], zur Verfügung. Anmeldungen können bis Dienstag, 28. Februar, beim Kreis Höxter unter www.kindertagespflege.kreis-hoexter.de vorgenommen werden.