Kreis Höxter fördert Fahrradnutzung

Der Kreis Höxter möchte die Rolle des Fahrrads als Verkehrsmittel im Alltag stärken. Dazu laden Heike Lockstedt-Macke (Leiterin der Abteilung Straßen) und Oliver Henneke (Projektverantwortlicher beim Kreis Höxter) am 21. November zu einer Bürgerveranstaltung in die Stadthalle Brakel ein. Dort und in dem anschließenden Online-Verfahren können alle Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen einbringen.

Foto: Kreis Höxter