Krippe in Lebensgröße auf dem Brakeler Markt

Bürgerinitiative will Heimat beleben und verwirklicht erste Idee

Brakel

Eine Krippe in Lebensgröße mit liebevoll handgefertigten Holzfiguren aus der Region soll ein Anlaufpunkt für Menschen aus Stadt und Umgebung auf dem traditionellen Nikolausmarkt in Brakel vom 1. bis 4. Dezember werden. „Wir wünschen uns einen Treffpunkt in der Stadt, der uns zusammenbringt und ein wenig weihnachtlich verzaubert“, schwärmt Walburga Neu, eine der Initiatorinnen.