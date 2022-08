Kulturen feiern in Brakel

Brakel

Amin kommt aus dem Iran. Er ist querschnittsgelähmt und würde gern – wie in seiner Heimat – in der Paralympics-Mannschaft um Edelmetall im Kugelstoßen kämpfen, jetzt für Deutschland. Henda ist aus Spanien nach Deutschland gekommen. Sie hat eine Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht, lernt Erzieherin und träumt davon, als Tagesmutter zu arbeiten. Das sind nur zwei der Menschen, die am Wochenende das „Fest der Kulturen inklusiv“ mit Leben erfüllt haben.

Von Frank Spiegel