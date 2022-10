Lauter Knall im Wohngebiet in Siddessen: Dach eingestürzt

Feuerwehr sichert Grundstück in der Straße „Zum Tiefental“

Brakel-Siddessen

Das Dach eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Straße „Zum Tiefental“ in Siddessen ist am Freitag gegen 15.50 Uhr eingestürzt. „Es war ein ohrenbetäubender Lärm – ich dachte, eine Bombe ist explodiert“, sagte der direkte Nachbar des seit vielen Jahren unbewohnten, älteren Hauses, der auch die Feuerwehr alarmiert hatte.

Von Reinhold Budde